Украина ведет переговоры с США о поставках оборонительных вооружений, - Чалый

Это противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары, - рассказал Чалый, добавив, что в ближайшее время украинская сторона рассчитывает добиться включения вопроса оборонных вооружений в законодательную базу Конгресса с конкретизацией таких видов поставок.
Посол также анонсировал передачу Украине партии американской техники и отметил, что нужна не только сама техника, хотя и те же автомобили Humvee.
Сейчас планируется большая поставка новых автомобилей, в том числе медицинских, которое поможет сохранить жизни и остановить агрессию, - резюмировал Чалый.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Чалый рассказал, какие вопросы президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить в рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе обсудила с советником президента США Макмастером некоторые моменты противодействия российской агрессии.