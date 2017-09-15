10:16 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина ведет переговоры с США о поставках оборонительных вооружений, - Чалый

Украинская сторона в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами Америки о поставках оборонительных вооружений.

Украина ведет переговоры с США о поставках оборонительных вооружений, - Чалый

Эксперты высокого уровня США предложили поговорить об оборонительных вооружениях. Об этом в четверг вечером, 15 сентября, в интервью журналистам "Радио Свобода" заявил посол Украины в США Валерий Чалый. По его словам, в среду была дискуссия по этому поводу.

Это противотанковое оружие, противоминные средства, средства коммуникации, противобатарейные радары, - рассказал Чалый, добавив, что в ближайшее время украинская сторона рассчитывает добиться включения вопроса оборонных вооружений в законодательную базу Конгресса с конкретизацией таких видов поставок.

Посол также анонсировал передачу Украине партии американской техники и отметил, что нужна не только сама техника, хотя и те же автомобили Humvee.

Сейчас планируется большая поставка новых автомобилей, в том числе медицинских, которое поможет сохранить жизни и остановить агрессию, - резюмировал Чалый.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Чалый рассказал, какие вопросы президент Украины Петр Порошенко планирует обсудить в рамках своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


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