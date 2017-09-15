Украина и Израиль планируют создать рабочую группу по реадмиссии на уровне посольств и специалистов из миграционной службы.
Об этом шла речь в ходе встречи глав министерств внутренних дел двух стран Арсена Авакова с Арие Дери, сообщает пресс-служба МВД Украины.
По их сведениях, Украина и Израиль проведут переговоры о реадмиссии, для решения этого вопроса предлагается создать совместную рабочую группу на уровне посольств и специалистов из миграционной службы.
Отмечается, такие договоренности Украина имеет почти со всеми странами Евросоюза.
В свою очередь, Дери отметил, что после отмены виз в Израиле возросло количество лиц-претендентов на получение убежища.
"Увидели, что тысячи людей просят статус беженца в нашей стране. Но мы знали, что есть много мошенников, которые обманывают наиболее социально незащищенные слои населения, требуя деньги за получение такого статуса беженца ", - рассказал он.
Также он добавил, что сейчас Израиль отнес Украину к категории так называемых Safe State "безопасных стран" и поэтому ходатайство украинцев относительно получения убежища в Израиле будут рассматриваться в значительно более сжатые сроки.
В таком случае ,сократили сроки рассмотрения подобных ходатайств, которые ранее составляли около трех лет.