Турция останется верным членом НАТО

По словам представителя президента Турции Ибрахима Калина, страна сохраняет за собой право закупать оружие у любой из сторон. Он отметил, что хорошие отношения с Москвой никак не влияют на отдаление от Альянса.

НАТО выразило недовольство по поводу закупок комплексов С-400 у России.

Пентагон, однако, сообщает, что зенитный расчет не соответствует стандартам блока, и выразил пожелание избегать таких закупок.

Общая сумма трат на оружие Турцией составила 2,5 млрд долларов.

Ранее ЕС выразила недовольство по поводу недавнего референдума, расширяющее права президента Эрдогана.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп договорились провести рабочую встречу.