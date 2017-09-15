Турция останется верным членом НАТО

В Турецкой республике уверяют, что государство не намерено отходить от основных принципов Североатлантического Альянса. Об этом передает "Радио Свобода".
По словам представителя президента Турции Ибрахима Калина, страна сохраняет за собой право закупать оружие у любой из сторон. Он отметил, что хорошие отношения с Москвой никак не влияют на отдаление от Альянса.
НАТО выразило недовольство по поводу закупок комплексов С-400 у России.
Пентагон, однако, сообщает, что зенитный расчет не соответствует стандартам блока, и выразил пожелание избегать таких закупок.
Общая сумма трат на оружие Турцией составила 2,5 млрд долларов.
Ранее ЕС выразила недовольство по поводу недавнего референдума, расширяющее права президента Эрдогана.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп договорились провести рабочую встречу.