США включили в свой санкционный список против Ирана две, базирующиеся в Украине, компании

В него вошли две, базирующиеся в Украине, компании. По мнение Вашингтона они причастны к финансированию ядерной программы Тегерана".

Как сообщает "Радио Свобода", речь идет о DART Ukrainian airlines и авиакомпанию Khors.

Под санкции также попали две иранские компьютерные сети, обвиняемые в кибератаках на Минфин США.

С момента вступления санкций в силу заморожены все американские активы компаний, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые контакты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США готовят новую "агрессивную" политику в отношении Ирана. По словам президента Штатов Дональда Трампа сейчас он взвешивает стратегию, которая позволила бы более агрессивные реакции США за действия Ирана в Сирии и поддержку боевиков.