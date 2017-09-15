09:57 15.09.2017 | Политика | Новости
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США может принять новые меры против Ирана

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран не соблюдает ядерное соглашение. Об этом передает Голос Америки.

США может принять новые меры против Ирана

Согласно информации ведомства, США имеют доказательсвто того, что Ирана нарушает ряд пунктов соглашения, принятого в 2015 году. 

Так или иначе, но снятие санкций не уменьшило "ядерные" амбиции руководства Ирана, за что и последуют ответные меры, возможно уже в октябре.

"Это соглашение не стоило заключать", - отметил Трамп.

Напомним, что Иран является ключевой страной в среднеазиатском регионе, которая несет огромную ответственность за сохранение мира в нем. Ранее США и ЕС сняли ряд ограничений в обмен на прекращение ядерной программы.

К тому же, Иран принимает участие в Сирийском конфликта, как "гарант" безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что может выйти из ядерной сделки 2015 года, если США продолжит вводить новые санкции против Ирана.


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