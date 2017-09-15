США может принять новые меры против Ирана

Согласно информации ведомства, США имеют доказательсвто того, что Ирана нарушает ряд пунктов соглашения, принятого в 2015 году.

Так или иначе, но снятие санкций не уменьшило "ядерные" амбиции руководства Ирана, за что и последуют ответные меры, возможно уже в октябре.

"Это соглашение не стоило заключать", - отметил Трамп.

Напомним, что Иран является ключевой страной в среднеазиатском регионе, которая несет огромную ответственность за сохранение мира в нем. Ранее США и ЕС сняли ряд ограничений в обмен на прекращение ядерной программы.

К тому же, Иран принимает участие в Сирийском конфликта, как "гарант" безопасности.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Ирана Хасан Рухани предупредил, что может выйти из ядерной сделки 2015 года, если США продолжит вводить новые санкции против Ирана.