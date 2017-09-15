08:59 15.09.2017 | Политика | Новости
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Совбез ООН экстренно соберется из-за запуска ракеты КНДР

Соединенные Штаты Америки, Япония и Южная Корея запросили проведение экстренных консультаций Совета Безопасности Организации объединенных наций.

Совбез ООН экстренно соберется из-за запуска ракеты КНДР

Заседание может состоятся в пятницу, 15 сентября, во второй половине дня. Совбез будет обсуждать очередной пуск ракеты КНДР.

Напомним, КНДР в ночь на пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

По данным южнокорейских военных, ракета Северной Кореи пролетела 3,7 километрах, достигнув максимальной высоты полета в 770 километров. Ракета полетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Как сообщал УРА-Информ, власти Японии выпустили экстренное предупреждение жителям северных районов страны.


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