Совбез ООН экстренно соберется из-за запуска ракеты КНДР

Заседание может состоятся в пятницу, 15 сентября, во второй половине дня. Совбез будет обсуждать очередной пуск ракеты КНДР.

Напомним, КНДР в ночь на пятницу осуществила очередной ракетный пуск.

По данным южнокорейских военных, ракета Северной Кореи пролетела 3,7 километрах, достигнув максимальной высоты полета в 770 километров. Ракета полетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Как сообщал УРА-Информ, власти Японии выпустили экстренное предупреждение жителям северных районов страны.