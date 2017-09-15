Рейтинг партии Шульца стремительно падает

Согласно информации источника, социал-демократы потеряли целый процент голос, и это за неделю до выборов в Бундестаг.

Опрос был проведен социологическим институтом Infratest Dimap. Ведомство утверждает, что это худший результат за нынешний год.

Причиной такого падения может быть недавние поражение Шульца в теледебатах Ангеле Меркель.

Кстати, ее сила Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) по-прежнему лидируют. За них готовы отдать свои голоса 37 процентов немцев.

Еще меньше голосов набирают следующие силы: "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 12 процентов голосов, Свободная демократическая партия (СвДП) - девять процентов, "Союз-90"/"зеленые" - семь процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вызвал Меркель на еще одни теледебаты.