Президент Южной Кореи признал невозможным диалог с КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

Согласно словам Мун Чжэ Ина, Юг способен уничтожить Север полностью. Таким образом, о переговорах с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет заниматься такими провокационными действиями.

"Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету. Я сурово осуждаю и выражаю гнев в этой серии провокаций на Севере", - заявил Мун Чжэ Ин.

Также президент Южной Кореи подчеркнул, что в данный момент необходимо усилить международные санкции для того, чтобы заставить Северную Корею к к подлинному диалогу.

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против нас или нашего союзника, мы можем уничтожить КНДР и сделать ее неспособной восстановиться после этого", - подчеркнул глава Южной Кореи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Запуск был произведен в час ночь по киевскому времени.