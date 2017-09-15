09:34 15.09.2017 | Политика | Новости
100173800:labazovych

Президент Южной Кореи признал невозможным диалог с КНДР

Глава государства Южной Кореи Мун Чжэ Ин глубоко уверен, что диалог с Северной Кореей невозможен. в условиях запусков баллистических ракет.

Президент Южной Кореи признал невозможным диалог с КНДР

Об этом сообщает Yonhap.

Согласно словам Мун Чжэ Ина, Юг способен уничтожить Север полностью. Таким образом, о переговорах с КНДР не может быть и речи, если Пхеньян будет заниматься такими провокационными действиями.

"Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету. Я сурово осуждаю и выражаю гнев в этой серии провокаций на Севере", - заявил Мун Чжэ Ин.

Также президент Южной Кореи подчеркнул, что в данный момент необходимо усилить международные санкции для того, чтобы заставить Северную Корею к к подлинному диалогу.

"В случае, если Северная Корея предпримет провокации против нас или нашего союзника, мы можем уничтожить КНДР и сделать ее неспособной восстановиться после этого", - подчеркнул глава Южной Кореи.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Северная Корея провела очередной запуск баллистической ракеты. Запуск был произведен в час ночь по киевскому времени.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив