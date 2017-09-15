После войны, как раньше уже не будет, - Порошенко

Президент уверен, что будущие мира зависит от волевого решения и поддержки всего мирового сообщества, дабы не дать Европе снова погрузиться в темные века.

Гарант отметил, что несколько подписей оказались менее действенными, чем несколько ядерных зарядов.

"После десятка тысяч смертей украинских воинов, страна уже никогда не станет прежней", - подчеркнул Порошенко.

Россия давно ведет "гибридную" войну с Европой, еще со времен, когда она была участником "Большой восьмерки". Понадобиться твердое и бескомпромиссное решение, чтобы остановить дальнейшую агрессию РФ.

Ранее президент подал прошение в ООН о рассмотрении возможности об введении миротворцев на Донбассе, с целью урегулирования конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко заявил, что Украина может войти в Шенгенский союз.