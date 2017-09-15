После войны, как раньше уже не будет, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что война на востоке Украины закончится, однако сознание людей уже не будет прежним. Об этом он сказал на международном форуме "Ялтинская европейская стратегия".
Президент уверен, что будущие мира зависит от волевого решения и поддержки всего мирового сообщества, дабы не дать Европе снова погрузиться в темные века.
Гарант отметил, что несколько подписей оказались менее действенными, чем несколько ядерных зарядов.
"После десятка тысяч смертей украинских воинов, страна уже никогда не станет прежней", - подчеркнул Порошенко.
Россия давно ведет "гибридную" войну с Европой, еще со времен, когда она была участником "Большой восьмерки". Понадобиться твердое и бескомпромиссное решение, чтобы остановить дальнейшую агрессию РФ.
Ранее президент подал прошение в ООН о рассмотрении возможности об введении миротворцев на Донбассе, с целью урегулирования конфликта.
Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко заявил, что Украина может войти в Шенгенский союз.