Порошенко заявил о возможности создать антикоррупционную палату уже в следующем месяце

Об этом передает пресс-служба главы государства.

Отметим, что украинский лидер страны не исключает возможности создания Антикоррупционного суда в ближайшей перспективе в 2019 или в 2020 году.

Также Порошенко подчеркнул, что делает все возможное, чтобы создать независимую судебную систему. Кроме того, он акцентировал интенсивное и эффективное сотрудничество с международными партнерами в этом направлении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, открывая в пятницу, 15 сентября, заседание ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", выразил надежду, что в следующем году YES состоится в Крыму.