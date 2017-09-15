Порошенко заявил о возможности создать антикоррупционную палату уже в следующем месяце

Президент Украины Петр Порошенко во время четырнадцатой ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что намер уже в следующем месяце создать антикоррупционную палату.
Об этом передает пресс-служба главы государства.
Отметим, что украинский лидер страны не исключает возможности создания Антикоррупционного суда в ближайшей перспективе в 2019 или в 2020 году.
Также Порошенко подчеркнул, что делает все возможное, чтобы создать независимую судебную систему. Кроме того, он акцентировал интенсивное и эффективное сотрудничество с международными партнерами в этом направлении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко, открывая в пятницу, 15 сентября, заседание ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", выразил надежду, что в следующем году YES состоится в Крыму.