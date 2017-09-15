Порошенко пообещал повысить зарплату сотрудникам ГСЧС

Соответствующие сведения глава украинского государства сообщил во время мероприятий по случаю Дня спасателя.

По словам Порошенко, в скором времени увеличиться денежное обеспечение спасателей. В часности, оно будет не такое высокое, как хотелось бы, но это шаг в правильном направлении, подчеркнул он.

Стоить добавить, что в этом году правительству удалось повысить зарплаты также учителям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сегодняшний день в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра по минимальной заработной плате в 3 700 гривен. Вместе с тем минимальная зарплата в размере четырех тысяч гривен является обоснованной.