11:17 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко надеется, что в следующем году YES пройдет в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко, открывая в пятницу, 15 сентября, заседание ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии", выразил надежду, что в следующем году YES состоится в Крыму.

Порошенко надеется, что в следующем году YES пройдет в Крыму

Он пригласил все в Крым, отметив, что к следующему году он уже будет украинским. Вместе с тем глава государства заверил что Украина восстанавливает свои структуры.

По его словам, на треть вырос товарооборот. Мы позже присоединимся к торговому союзу. Мы перестраиваем систему безопасности согласно стандартам НАТО, - сказал Порошенко, добавив, что он поздравляет всех с международным днем демократии и поблагодарил Соединенные Штаты Америки за все стороннюю поддержку.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киве открылось заседание ежегодной встречи "Ялтинской европейской стратегии". Открывая заседание Порошенко заявил, что будущие мира зависит от волевого решения и поддержки всего мирового сообщества, дабы не дать Европе снова погрузи.


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