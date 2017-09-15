Покупка Турцией ракетной системы у России может спровоцировать санкции США

Об этом сообщает издание Politico.

Согласно сведениям, недавняя покупка Турцией передовой российской системы противовоздушной обороны нарушила закон США, который потребовал бы автоматического введения санкций.

Как выяснилось, письмо, отправленное мэрилендским сенатором Беном Кардином в администрацию президента США Дональда Трампа, предупреждает, что покупка Анкарой московской системы противовоздушной обороны S-400 нарушает санкции Конгресса против РФ, подписанные в прошлом месяце.

"Это обязательные санкции и они представляют собой обязательство США удерживать РФ от нападения на США и их союзников в будущем. Как союзник США, к сожалению, Турция в этот критический момент оказалась в Москве с Москвой", - говорится в письме Кардина государственному секретарю Рексу Тиллерсону и секретарю казначейства Стиву Мнучину.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",Российская Федерация готова ввести аналогичные ограничения на работу посольств в США.