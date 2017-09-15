Пан Ги Мун назначен на новую должность

Об этом передает пресс-служба МИДа Южной Кореи.

Данную должность бывший европейский чиновник будет занимать до 2021 года.

По его словам, необходимо, чтобы все страны мира понимали и продолжали использовать безграничные возможности спорта, так как это объединяет многих людей по всему миру.

Ги Мун подчеркнул, что дух соревновательности в мире должен сохраняться лишь в спортивных чемпионатах, но на трибунах ассамблей.

За него проголосовало большинство представителей, против выступили только четыре человека.

На этот пост в четверг на 131-й сессии МОК в столице Перу Лиме.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее.