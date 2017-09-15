17:38 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбассе в любой момент может быть обострение ситуации, - Хуг

Наблюдатели мисси ОБСЕ все время замечают нарушения режима тишины на востоке.

На Донбассе в любой момент может быть обострение ситуации, - Хуг

Согласно словам замглавы Спецмониторинговой миссии ОБСЕ - Александра Хуга – на Донбассе новое обострение может возникнуть в любой момент. Такие данные распространили украинские СМИ.

Согласно заявлению Хуга, использование тяжелого вооружения на Донбассе сейчас уменьшилось, но при этом часто фиксируют нарушения режима тишины. К примеру, за последние пару недель замечены 4586 случаев нарушения тишины на востоке. Также замечен рост числа тяжелой техники – именно на линии разграничения. Также было замечено 60 единиц тяжелого вооружения - восемь на подконтрольных территориях и 54 - на неподконтрольных – подчеркнул Хуг.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе число обстрелов возросло на 30%.


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