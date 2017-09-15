КНДР запустила ракету в сторону Японии

Запуск был произведен в час ночь по киевскому времени. Как сообщает агентство Yonhap, ракета была запущена в восточном направлении. Снаряд двигался в сторону Тихого океана, перелетел через японскую территорию и упал в двух тысячах километров от японского острова Хоккайдо.

После чего власти Японии выпустили экстренное предупреждение жителям северных районов страны. При этом японском Министерстве обороны сообщили, что военные не задействовали для уничтожения ракеты систему ПРО в связи с отсутствием угрозы. Сейчас данные о полете ракеты уточняются, детали запуска анализируются властями Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, государственное ведомство КНДР по внешнеполитической пропаганде "Корейский комитет за мир в Азиатско-тихоокеанском регионе" пригрозило применением ядерного оружия против Японии и США.