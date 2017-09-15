10:24 15.09.2017 | Политика | Новости
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Каталонский сепаратизм набирает обороты

В Каталонии дали старт кампании по проведению референдума. Об этом передает Deutsche Welle.

Каталонский сепаратизм набирает обороты

Согласно информации ведомства, власти региона объявили о начале подготовки во время корриды в городе Таррагона.

Мэр города отметил, что сама процедура референдума будут проходить в Барселоне. Дата референдума определена первым числом октября текущего года.

Однако официальное правительство в Мадриде категорически против референдума, так как это противоречит решению Конституционного суда о запрете его проведения.

Прокуратура Испании уже возбудила уголовное производство по ряду каталонских чиновников и мэров городов, предупредив об возможном аресте.

Ранее на улицы Каталонии вышло 11 млн человек в поддержку проведения референдума.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава правительства Испании Мариано Рахой призвал каталонцев не проводить запланированный на осень референдум о независимости.


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