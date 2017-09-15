Кабмин впервые предусмотрел финансирование безопасности движения на дорогах, - Омелян

Такое заявление сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на одном из украинских телеканалов.

По словам Омеляна, в 2018 году Кабинет министрв Украины профинансирует програму за счет 5% поступлений Дорожного фонда.

Кроме того, в текущем году планируется создание комфортных безопасных развязок на трассах, установление надлежащего освещения, оборудование пешеходных переходов.

"Сейчас также существует инициатива распространить программу и на железнодорожные переходы", - отметил Омелян.

Стоить добавить, что на сегодняшний день рынок такси в Украине на 90% является нелегальным, что означает нулевые поступления в бюджет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2017 года в Украине отремонтировали более 750 км автотранспортных путей. Согласно опубликованным цифрам, отремонтировано около 6,3 млн квадратных метров дорог, в результате чего 40 тыс км путейц соединения общего пользование стали пригодными для эксплуатации.