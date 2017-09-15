ГПУ сообщила 300 лицам подозрения в совершении преступлений во время Майдана

Об этом информировал начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его словам, в целом уже более 300 человек сообщено о подозрении в причастности к преступлениям во время Майдана. Так, есть проблематика с тем, чтобы завершить отношения расследования именно судебным разбирательством и вынесением приговоров.

Также на сегодня в судах большое количество дел рассматривается в отношении лиц, обвиняемых в преступлениях во время Майдана, однако по этим делам вынесено только 40 приговоров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.