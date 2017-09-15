18:49 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Госбюджет-2018: на дороги предусмотрено 44 млрд гривен

Проектом государственного бюджета на 2018 год предусмотрено выделение 44 млрд гривен на строительство и ремонт дорог.

Госбюджет-2018: на дороги предусмотрено 44 млрд гривен

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство намерено создать специальный Дорожный фонд с открытой системой финансирования.В таком случае 44 млрд гривен в 2018 предназначены на дороги, а это означает увеличение объемов строительства и ремонта.

Отмечается, что Дорожный фонд будет открытой системой финансирования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что проект бюджета обороны страны в скором времени буде принят.


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