Госбюджет-2018: на дороги предусмотрено 44 млрд гривен

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, правительство намерено создать специальный Дорожный фонд с открытой системой финансирования.В таком случае 44 млрд гривен в 2018 предназначены на дороги, а это означает увеличение объемов строительства и ремонта.

Отмечается, что Дорожный фонд будет открытой системой финансирования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что проект бюджета обороны страны в скором времени буде принят.