ЕС готовит "крайние" санкции против КНДР

В Европейском союзе (ЕС) согласовали решение о введении автономных санкций против КНДР. Об этом передает пресс-служба верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.
По ее словам, новых мер может не хватить, чтобы усмирить "ядерные амбиции" Пхеньяна. Действующие ограичения и без того являются максимальными, которые только может реализовать ЕС.
Очередной запуск КНДР подтверждает, что его руководство не будет и не хочет решать проблему в дискуссионной медиации, а потому мы вынуждены усилить свое давление.
В ЕС провели переговоры на уровне министров иностранных дел, чтобы согласовать поддержку всех сторон.
В ЕС также сообщили о солидарности с народом Японии, Южной Кореей и более широким регионом.
Могерини уже готова связаться с министрами Южной Кореи и Японии для выяснения дальнейших действий на счет Северной Кореи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", пару дней назад американская разведка установила, что за последние 48 часов на территории КНДР было замечено перемещение мобильных пусковых установок.