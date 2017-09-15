ЕС готовит "крайние" санкции против КНДР

По ее словам, новых мер может не хватить, чтобы усмирить "ядерные амбиции" Пхеньяна. Действующие ограичения и без того являются максимальными, которые только может реализовать ЕС.

Очередной запуск КНДР подтверждает, что его руководство не будет и не хочет решать проблему в дискуссионной медиации, а потому мы вынуждены усилить свое давление.

В ЕС провели переговоры на уровне министров иностранных дел, чтобы согласовать поддержку всех сторон.

В ЕС также сообщили о солидарности с народом Японии, Южной Кореей и более широким регионом.

Могерини уже готова связаться с министрами Южной Кореи и Японии для выяснения дальнейших действий на счет Северной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", пару дней назад американская разведка установила, что за последние 48 часов на территории КНДР было замечено перемещение мобильных пусковых установок.