ЕБРР довольна результатами украинских реформ

Об этом передает пресс-служба правительства.

По словам Чакрабарти, наше государство очень многого добилось, однако многое еще предстоит сделать. Пусть к восстановлению начат и его нужно продолжать, отметил президент.

Чакрабарта утверждает, что Украина является крупнейшим объектом для инвестирования. ЕБРР уже проспонсировало ряд проектов связанных с реконструкцией некоторых муниципальных учреждений, железнодорожных путей и государственных компаний.

Он уверен, что иностранные инвесторы заинтересованы во вкладах в нашу экономику, но прежде стоит привести порядок в стране, так как свободный рынок еще "очень молод".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ЕБРР предоставил нашей стране кредит на 500 миллионов гривен.