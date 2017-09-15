08:25 15.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕБРР довольна результатами украинских реформ

Президент Европейского банка реконструкции и развития Сума Чакрабарти считает, что Украина движется в правильном направлении в сфере экономических преобразований.
 

ЕБРР довольна результатами украинских реформ

Об этом передает пресс-служба правительства. 

По словам Чакрабарти, наше государство очень многого добилось, однако многое еще предстоит сделать. Пусть к восстановлению начат и его нужно продолжать, отметил президент.

Чакрабарта утверждает, что Украина является крупнейшим объектом для инвестирования. ЕБРР уже проспонсировало ряд проектов связанных с реконструкцией некоторых муниципальных учреждений, железнодорожных путей и государственных компаний.

Он уверен, что иностранные инвесторы заинтересованы во вкладах в нашу экономику, но прежде стоит привести порядок в стране, так как свободный рынок еще "очень молод".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  ЕБРР предоставил нашей стране кредит на 500 миллионов гривен.


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