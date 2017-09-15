Доходы ИГИЛ стремительно падают

По информации источника, в связи с потерей территории и население доходы террористов стремительно упали. В начале 2015 года - эта сумма составляла более 80 млн евро.

ИГИЛовцы значительно сократили территорию с 250 тыс. км кв и 10 млн жителей.

Однако денег у боевиков все еще достаточно, чтобы проводить свою деятельность. В частности, у ИГ развита торговля опиумом с Афганистаном, а также бартер золотыми монетами.

Деоккупация Мосула и Ракки дала возможность изучить основные источники и каналы заработка ИГИЛ.

Сообщается, что боевики часть денег перевели за границу, через посредников в Ливане.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Сирии правительственные войска Свободной армии Ассада смогли разблокировать часть города Дейр-эз-Зора.