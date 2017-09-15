Бойцы ГСЧС спасли на Донбассе 500 человек, - Порошенко

Кроме того, также было уничтожено примерно 130 тысяч взрывоопасных предметов. Такое заявление сделал 15-го сентября глава украинского государства Петр Порошенко – в рамках своего выступления по случаю празднования Дня спасателя – на Киевщине.

Таким образом – с начала проведения на востоке страны АТО силы ГСЧС сумели спасти около 500-от граждан, а также устранить около 30-ти тысяч возгораний. От боеприпасов при этом получилось очистить примерно тысячу объектов социнфраструктуры, а также жизнеобеспечения. Разминировали 20 тысяч гектаров земель – подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УРА-Информ, работникам ГСЧС повысят зарплату – обещал П. Порошенко.