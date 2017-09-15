Украинский закон "Об образовании" рассмотрят в Совете Европы

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Гриневич надеется, что президент подпишет закон, пока его в Совете Европы его будут проверять на наличие нарушений.

Ранее главы МИД Молдовы, Болгарии, Румынии и Венгрии направили ноту обеспокоенности Павле Климкину с просьбой пересмотреть некоторые пункты закона.

Президент Молдавии Игорь Додон высказал свое недовольство по поводу закона, добавив, что в их государстве существуют школы, где с начальных классов обучают украинскому языку.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что отныне Венгрия не станет оказывать поддержку Украине и ее инициативам в ООН и ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко настаивал на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе. Решение было принято 255 голосами "за".