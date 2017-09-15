14:55 15.09.2017 | Политика | Новости
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Украинский закон "Об образовании" рассмотрят в Совете Европы

Министр образования Украины Лилия Гриневич провела несколько встреч с иностранными делегатами для обсуждения нового закона "Об образовании".

Украинский закон

Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Гриневич надеется, что президент подпишет закон, пока его в Совете Европы его будут проверять на наличие нарушений.

Ранее главы МИД Молдовы, Болгарии, Румынии и Венгрии направили ноту обеспокоенности Павле Климкину с просьбой пересмотреть некоторые пункты закона.

Президент Молдавии Игорь Додон высказал свое недовольство по поводу закона, добавив, что в их государстве существуют школы, где с начальных классов обучают украинскому языку.

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что отныне Венгрия не станет оказывать поддержку Украине и ее инициативам в ООН и ЕС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Петр Порошенко настаивал на принятии образовательной реформы депутатами Верховной Рады уже на первой пленарной неделе. Решение было принято 255 голосами "за".


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