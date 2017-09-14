Визита Трампа ожидают в Китае

Согласно информации ведомства, визита американского лидера ожидают в ноябре. У Трампа есть множество вопросов, которые бы он желал обсудить с Си Цзиньпином.

Американский президент планирует посетить ряд стран членов АСЕАН.

Один из них - это усиление давления КНР на северного соседа в Пхеньяне с целью ограничения ядерных амбиций лидера Ким Чен Ына.

В этом контексте США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин договорились поддерживать сотрудничать в вопросе ограничения ядерных программ Северной Кореи.

Также США усилили поддержку трехстороннего альянса Вашингтон-Сеул-Токио для отражения любой возможной атаки со стороны КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея во вторник осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.