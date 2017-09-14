08:58 14.09.2017 | Политика | Новости
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Визита Трампа ожидают в Китае

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Китайскую Народную Республику. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Визита Трампа ожидают в Китае

Согласно информации ведомства, визита американского лидера ожидают в ноябре. У Трампа есть множество вопросов, которые бы он желал обсудить с Си Цзиньпином.

Американский президент планирует посетить ряд стран членов АСЕАН.

Один из них - это усиление давления КНР на северного соседа в Пхеньяне с целью ограничения ядерных амбиций лидера Ким Чен Ына. 

В этом контексте США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин договорились поддерживать сотрудничать в вопросе ограничения ядерных программ Северной Кореи.

Также США усилили поддержку трехстороннего альянса Вашингтон-Сеул-Токио для отражения любой возможной атаки со стороны КНДР.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Северная Корея во вторник осудила новую резолюцию Совета Безопасности Организации объединенных наций.


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