В США считает безосновательным приговор Чийгозу

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены осуждением к восьми годам заключения, вынесенными 10 сентября в оккупированном Россией Крыму. Об этом говорится в заявлении Государственного департамента США, опубликованного в четверг утром,14 сентября.

Согласно заявлению, Россия безосновательно обвинила заместителя лидера Меджлиса в причастности к демонстрациям, которые произошли до того, как началась российская оккупация.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 сентября подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил к восьми годам колонии Ахтема Чийгоза. Сторона защиты обжаловала приговор заместителю председателя Меджлиса.