Украина может войти в Шенгенский союз, - Порошенко

В ближайшее время страна может войти в Шенгенский союз. Об этом в четверг, 14 сентября, во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что верит в это и верит, что Украина также можем войти в Таможенный европейский союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства, - отметил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает, что законопроекта о судебной реформе депутаты примут большинством голосов уже на следующей пленарной неделе.

Государство не должно мириться с несправедливым судопроизводством, как для предпринимателей, так и для обычного населения, - уверен президент.