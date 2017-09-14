21:15 14.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина может войти в Шенгенский союз, - Порошенко

Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом.

Украина может войти в Шенгенский союз, - Порошенко

В ближайшее время страна может войти в Шенгенский союз. Об этом в четверг, 14 сентября, во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса в Киеве, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он также отметил, что верит в это и верит, что Украина также можем войти в Таможенный европейский союз. Верю, что Украина будет членом единого авиационного пространства, - отметил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко считает, что законопроекта о судебной реформе депутаты примут большинством голосов уже на следующей пленарной неделе.

Государство не должно мириться с несправедливым судопроизводством, как для предпринимателей, так и для обычного населения, - уверен президент.


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