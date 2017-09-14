08:50 14.09.2017 | Политика | Новости
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США запретило использование системы "Касперского"

В США настаивают на том, чтобы все государственные предприятия прекратили пользоваться продукцией российского разработчика "Касперского". 

США запретило использование системы

Об этом передает на сайте внутренней безопасности.

Согласно информации ведомства, всем государственным учреждениям в течении 30-ти дней дано указание определить наличие этой продукции и приступить к ее удалению.

В течении 60-ти дней дано указание приступить к подной ликвидации продукта российского разработчика на всех госпредприятиях.

"На 90-й день начиная с дня принятия этой директивы, если иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств", - подчеркивается в министерстве.

Такие действия США объясняются тем, что разработчик мог разрабатывать специальные технологии "взлома" для российских спецслужб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине было ограничена работа ООО "Мейл.Ру Украина", ООО "Яндекс" и акционерное общество "Лаборатория Касперского".


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