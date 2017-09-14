США запретило использование системы "Касперского"

Об этом передает на сайте внутренней безопасности.

Согласно информации ведомства, всем государственным учреждениям в течении 30-ти дней дано указание определить наличие этой продукции и приступить к ее удалению.

В течении 60-ти дней дано указание приступить к подной ликвидации продукта российского разработчика на всех госпредприятиях.

"На 90-й день начиная с дня принятия этой директивы, если иное не будет предписано МВБ на основе новой информации, начать реализацию планов ведомств", - подчеркивается в министерстве.

Такие действия США объясняются тем, что разработчик мог разрабатывать специальные технологии "взлома" для российских спецслужб.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Украине было ограничена работа ООО "Мейл.Ру Украина", ООО "Яндекс" и акционерное общество "Лаборатория Касперского".