10:20 14.09.2017 | Политика | Новости
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Совбез ООН осудил репрессии в отношении мусульман-рохинджа

Совет безопасности ООН призвал власти Мьянмы прекратить гонения в отношении этнической группы мусульман-рохинджа. Об этом передает Deutsche Welle.

Совбез ООН осудил репрессии в отношении мусульман-рохинджа

Согласно информации ведомства, европейское правительство осуждает мьянмские власти за чрезмерную жестокость в отношении рохинджа в регионе Ракхайм.

Ранее из-за стычек рохинджа с полицией в этом штате начались массовые репрессии против данного мусульманского меньшинства. В результате более 100 тыс человек вынуждены были покинуть свои дома и перебраться на границу с Бангладешем.

За это время тысячи домов было сожжено, а сотни домов предали огню.

Погибло по меньшей мере 370 человек.

Члены Совбеза просят Мьянму не препятствовать работе гуманитарной помощи и немедленно прекратить любое насилие. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в юго-восточном азиатском регионе из Мьянмы вынуждены были уйти 73 тыс представителей мусульманской религиозной группы.


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