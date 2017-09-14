11:59 14.09.2017 | Политика | Новости
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Россия не будет платить взносы в Совет Европы

Российская Федерация платить взносы в Совет Европы больше не будет.

Россия не будет платить взносы в Совет Европы

Взносы России, предусмотренные на финансирование работы Парламентской ассамблеи в 2018 году, заморожены и размораживать их она не намерена. Об этом в четверг, 14 сентября, заявил вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой.

При этом он уточнил, что сумма взносов составляет около 11 миллионов евро. Россия заморозила вклады в ПАСЕ, поскольку отказалась от участия в работе ассамблеи. Такое решение было принято в связи с дискриминационной политикой организации, - заявил российские политик, добавив, что пока не будет изменен регламент работы Ассамблеи, смысла участвовать в ней нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Российскую Федерацию могут временно лишить членства в Парламентской ассамблее Совета Европы за неуплату членских взносов в Совет Европы. Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала выплату в бюджет СЕ по 2017 году.


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