14:55 14.09.2017 | Политика | Новости
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Начался новый этап переговоров по Сирии

В столице Казахстана в Астане начался шестой раунд переговоров по урегулированию Сирийского конфликта. Об этом передает "Громадське".

Начался новый этап переговоров по Сирии

Согласно информации ведомства, в круглом столе примут участие представители России, Турции, Ирана и США.

В МИДе Казахстана сообщили, что участники проведут совместные консультации по поводу дальнейших действий в регионе и размещении вооруженных сил.

Глава МИДа РФ Сергей Лавров предложил создать четвертую демилитаризированную зону в сирийском Идлибе, где готова разместить отряды наблюдательной полиции для сохранения правопорядка.

Сирийская правительственная делегация на переговорах представлена послом Сирии в ООН Башаром аль-Джафари.

Делегацию Госдепа США возглавляет Дэвид Саттерфилд. Америка была против участия делегации Ирана в роли "гаранта мира" на переговорах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены в рамках саммиты G20 обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и Сирии.


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