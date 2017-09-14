Начался новый этап переговоров по Сирии

В столице Казахстана в Астане начался шестой раунд переговоров по урегулированию Сирийского конфликта. Об этом передает "Громадське".
Согласно информации ведомства, в круглом столе примут участие представители России, Турции, Ирана и США.
В МИДе Казахстана сообщили, что участники проведут совместные консультации по поводу дальнейших действий в регионе и размещении вооруженных сил.
Глава МИДа РФ Сергей Лавров предложил создать четвертую демилитаризированную зону в сирийском Идлибе, где готова разместить отряды наблюдательной полиции для сохранения правопорядка.
Сирийская правительственная делегация на переговорах представлена послом Сирии в ООН Башаром аль-Джафари.
Делегацию Госдепа США возглавляет Дэвид Саттерфилд. Америка была против участия делегации Ирана в роли "гаранта мира" на переговорах.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель намерены в рамках саммиты G20 обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Украине и Сирии.