Миссия ООН в Украине может помочь вернуть полный суверенитет

Об этом передает "Укринформ".

По словам Нойерт, очень важно защитить украинских граждан от любой формы агрессии, независимо от их национальной принадлежности.

Германия и США солидарны в этом позиции. Нойерт подчеркнула, что Вашингтон и далее будет поддерживать Нормандский формат, однако напрямую к нему подключаться не собирается.

Также представитель отметила огромный вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины Курта Волкера, который лично вкладывает огромные усилия для возвращение неподконтрольных территорий.

Очень важно, чтобы Россия придерживалась режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что США не готова войти в состав "нормадской четверки".