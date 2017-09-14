08:25 14.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100173691:roman

Миссия ООН в Украине может помочь вернуть полный суверенитет

Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.

Миссия ООН в Украине может помочь вернуть полный суверенитет

Об этом передает "Укринформ".

По словам Нойерт, очень важно защитить украинских граждан от любой формы агрессии, независимо от их национальной принадлежности.

Германия и США солидарны в этом позиции. Нойерт подчеркнула, что Вашингтон и далее будет поддерживать Нормандский формат, однако напрямую к нему подключаться не собирается.

Также представитель отметила огромный вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины Курта Волкера, который лично вкладывает огромные усилия для возвращение неподконтрольных территорий.

Очень важно, чтобы Россия придерживалась режима прекращения огня на Донбассе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что США не готова войти в состав "нормадской четверки".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив