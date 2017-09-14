Миссия ООН в Украине может помочь вернуть полный суверенитет

Спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.
Об этом передает "Укринформ".
По словам Нойерт, очень важно защитить украинских граждан от любой формы агрессии, независимо от их национальной принадлежности.
Германия и США солидарны в этом позиции. Нойерт подчеркнула, что Вашингтон и далее будет поддерживать Нормандский формат, однако напрямую к нему подключаться не собирается.
Также представитель отметила огромный вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины Курта Волкера, который лично вкладывает огромные усилия для возвращение неподконтрольных территорий.
Очень важно, чтобы Россия придерживалась режима прекращения огня на Донбассе.
Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что США не готова войти в состав "нормадской четверки".