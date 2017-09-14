12:47 14.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Места для членства Украины в ЕС пока что нет, - Кубилюс

Экс-премьер-министр Литовской Республики Адрюс Кубилюс считает, что "план Маршалла" для Украины это промежуточный вариант перед членством в ЕС. Об этом он заявил на очередном брифинге.

Места для членства Украины в ЕС пока что нет, - Кубилюс

По его словам, пока что отсутствуют реальные возможности скорого вступления Украины в ЕС, однако ЕС делает все возможное, чтобы страны Восточной Европы как можно скорее интегрировались в нашу среду.

Мы видим большие перспективы и конкретные шаги украинского государства в реформировании, однако реального фундамента для вступления покамест нет, отмечает вице-премьер.

Соглашение об ассоциации и безвиз - вот конкретные шаги, и "план Маршалла" также станет одним из таких шагов для получения членства.

По "плану Маршалла" Украине планируют передать 5 млрд долларов годовых инвестиций в реальную экономику. Прогнозируемый рост экономики должен выйти на уровень 6-8 процентов.

Как сообщалос в "УРА-Информ", недавно украинско-литовский проект "плана Маршала" для поддержки реформ нашего государства был представлен в европейских институтах и будет изучен Европейской комиссией.


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