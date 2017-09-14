Климкин уехал в Грецию на демократический форум

Тут он пробудет два дня и примет участие в Афинском демократическом форуме. Как сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства, Международный форум будет проходить под лозунгом "Решения для изменяющегося мира" и посвящен проблематике глобализации.

Украинский министр планирует выступить с речью на тему угроз демократии в Центральной и Восточной Европе. Климкин также примет участие в тематических дискуссиях.

Во время форума предусмотрены отдельные двусторонние встречи глава МИД, а также общение с представителями мировых СМИ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Климкин сообщил, что власти Российской Федерации не допускают к похищенному в Беларуси украинцу Павлу Грибу украинских консулов.