Европарламент готов ввести санкции против ряда российских чиновников

Об этом пишется в резолюции, принятой парламентом.

Согласно информации ведомства, в отношении этой группы лиц ЕС обязана принять ограничения на запрет на получение виз, а также заморозка финансовых активов.

Как выяснилось, еще в далеком 2009 году Магнитский разоблачил большую коррупционную схему, за что и был отправлен в тюрьму, и там насильственно был убит.

В том же году США огранил деятельность причастных к убийству чиновников на выдачу виз и въезда в страну. В 2014 году Европарламент одобрил этот список и настаивал на том, чтобы санкции в их отношении были усилены.

Как сообщалось в "УРА-Информ", американская газета The Washington Post опубликовала статью о десяти загадочно убитых критиков Владимира Путина. Среди них было и имя Сергея Магнитского.