Доходы бюджета от детенизации значительно выросли, - Порошенко

Об этом президент Украины рассказал на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса.

Согласно словам Порошенко, доходы бюджета выросли благодаря детенизации, борьбе с коррупцией и децентрализации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Петр Порошенко рассчитывает на поддержку инициативы Украины касательно введения миротворцев ООН на Донбасс.

По словам Порошенко, в ближайшие время он поднимет вопрос о "голубых касках" миротворцев, которые должны обеспечить мир на украинской земле и политико-дипломатическим путем освободить оккупированные русскими территории.