Депутаты Госдумы выступили против миротворцев на границе Украины

Такой вариант развития событий не должен даже обсуждаться, поскольку Россия и Украина не ведут между собой войну.

Об этом в четверг, 14 сентября, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, с таким же удовольствием Соединенные Штаты Америки могут предложить разместить вооруженные силы на границе Украины и Польшей, Белорусси и России, России и Китая, Китая и Индии.

При этом Новиков согласился с тем, что необходимо разместить миротворцев на линии разграничения в Донбассе.

Напомним, Россия подготовила для Совбеза ООН резолюцию с предложением направить миротворцев на Донбасс для защиты наблюдателей ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, во время разговора с Ангелой Меркель российский президент заявил, что готов дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии Организации объединенных наций, с учетом "высказанных Ангелой Меркель соображений", изменив таким образом, свое первоначальное мнение относительно пребывание миротворческих сил ООН на Донбассе.