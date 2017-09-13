Во Франции начались акции протеста против трудовой реформы Макрона

Уличные акции против запланированных правительством трудовых реформ, направленных на достижение большей гибкости на рынке труда.
Об этом сообщает издание Le Figaro.
По информации агенства, нынешние акции протеста проходят впервые за время правления нового президента страны Эммануэля Макрона. Изменения в трудовое законодательство принимаются в парламенте быстро и предусматривают сокращение выплат за несправедливые увольнения, а также дают большие права работодателям нанимать и увольнять сотрудников.
Изменения затронут всех работников частного сектора Франции.
Отметим, акции протеста по всей стране организовывает Национальный профсоюзный центр "Всеобщая конфедерация труда Франции". В часности, они призывают железнодорожников, студентов и госслужащих выйти на протесты по всем городам от Парижа до Тулузы и Марселя.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",политические и общественные антикоррупционные организации устроили акцию протеста против давления на бизнес.