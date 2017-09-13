22:54 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Важно наладить диалог между ОБСЕ и ООН по размещению миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в среду вечером, 13 сентября, провел встречу с новым Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Ґреминґером.

Важно наладить диалог между ОБСЕ и ООН по размещению миротворцев на Донбассе, - Порошенко

Во время встречи глава украинского государства отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по размещению миротворцев на Донбассе. Как сообщается пресс-служба президента Украины, стороны сегодня также скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

При этом Порошенко призвал Генерального секретаря задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.

В свою очередь Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Ґреминґер приветствовал назначение Специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко сегодня заявил, что Украина способна сдерживать российскую агрессию.


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