В Европарламенте появился комитет по борьбе с терроризмом

Согласно информации ведомства, в комиссию войдет 30 человек. Они будут заниматься оценкой степени террористических угроз и выявление любых возможных недостатков и сбоев в контртеррористических мерах.

Недовольство по поводу миграционной политике ЕС очень много. Премьер-министр Беата Шидло уверена, что такие потоки мигрантов и есть главная причина постоянных терактов.

Премьер считает, что отказ от приема мигрантов может стать образцом для других стран. Пример Греции и Италии исключение.

Ранее Венгрия и Словения подали иск в Европейский суд с просьбой ввести новые квоты на распределение беженцев, в ином случае они отказываются их принимать. Суд отклонил иск.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.