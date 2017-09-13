Украину посетит глава Минобороны Канады

Так, в сентябре в Украину с визитом планирует прибыть министр обороны государства Канада - Харджит Сингх Саджан. Он прибудет в Украину с официальным визитом в конце сентября 2017 го. Эти сведения недавно обнародовал министр обороны Украины - Степан Полторак.

Согласно его словам – в рамках этого визита министра из Канады в конце сентября планируется говорить про вопрос дальнейшего развития сотрудничества двух стран в сфере обороны. Также речь будет идти про внедрение соглашений стран в области обороны – между Минобороны Украины и Министерством нацобороны Канады и ВС Канады.

Как сообщал УРА-Информ, в Канаде ожидают визита П. Порошенко.