Украина способна сдерживать российскую армию, - Порошенко

Россия имеет самую сильную армию на континенте, которая по численности в пять раз больше нашей. Однако наша армия способна ее сдерживать.

Об этом в среду, 13 сентября, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, военный бюджет Российской армии в отдельные годы превышал наш в 16 раз. Вместе с тем глава государства напомнил, что проект государственного бюджета на 2018 год предусматривает направление на безопасность и оборону государства 163 миллиардов гривен.

При этом стратегией нацбезопасности предусмотрено ежегодное бюджетное финансирование оборонно-безопасностного сектора в объеме не менее 5% от валового внутреннего продукта, - пояснил Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что общее финансирование оборонного бюджета Украины на 2018 год должно составлять не менее 162,7 миллиардов гринвен.