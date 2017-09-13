Украина является достаточно интересной для многих стран, - Гройсман

На сегодняшний день Украина является очень интересной для многих стран мара. Соответствующие заявление Гройсман сообщил на заседании правительства.

Соглано словам главы Кабмина, новый закон о приватизации предусматривает абсолютно публичный процесс привлечения инвестиций в нерентабельные, убыточные и коррумпированные государственные предприятия.

Также украинский премьер отметил, что правительство должно побороть коррупцию на таких госпредприятиях. Кроме того, Кабинет министров Украины должен повысить эффективность их управления и создать новые рабочие места.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инофрм", официальный представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко рассказал, когда стране снова могут дать новый транш от МВФ. Представитель утверждает, что сейчас у парламента есть все шансы, чтобы проголосовать за реформу. Это станет определенным сигналом для МВФ, и, возможно, мы в 2017 году сможет получить новый транш.