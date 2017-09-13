Трамп снова проводит ротации в Белом Доме

Президент США Дональд Трамп назначил Хоуп Хикс директором по связям с общественностью Белого дома. Об этом передает ВВС.
Согласно информации источника, Трамп уже в четвертый раз будет менять кадры именно на эту должность. Предшественник Хикс Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней и был отстранен от работы.
Теперь в обязаность Хикс будет входить формулировка правильных тезисов, которые Белый Дом посылает в общество и СМИ.
Послужной список Хикс особо интересен, ведь в прошлом женщина работала моделью, а позже занимала должность пресс-атташе модного дома Иванки Трамп.
В 2016 году она помогала победить в президентской кампании Трампа. В ее обязанности входило отвечать на запросы прессы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно администрация президента США подтвердила отставку назначенного менее двух недель назад директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.