Трамп снова проводит ротации в Белом Доме

Согласно информации источника, Трамп уже в четвертый раз будет менять кадры именно на эту должность. Предшественник Хикс Энтони Скарамуччи проработал в этой роли всего 10 дней и был отстранен от работы.

Теперь в обязаность Хикс будет входить формулировка правильных тезисов, которые Белый Дом посылает в общество и СМИ.

Послужной список Хикс особо интересен, ведь в прошлом женщина работала моделью, а позже занимала должность пресс-атташе модного дома Иванки Трамп.

В 2016 году она помогала победить в президентской кампании Трампа. В ее обязанности входило отвечать на запросы прессы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно администрация президента США подтвердила отставку назначенного менее двух недель назад директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.