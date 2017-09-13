Россия внесена в список стран миграционного риска

Об этом сегодня заявил премьер на очередном заседании правительства.

По словам Гройсмана, необходимо максимально обезопасить украинские границы в условиях введения военных действий на востоке Украины.

Вступает в силу указ украинского президента "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".

Он предусматривает дополнительный контроль российских граждан на границах. В частности, выяснения у них причин приезда и срока пребывания на территории Украины.

Ранее Кабмин принял план организации выполнения указа президента Украины от 30 августа 2017 года № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины".

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.