Россия внесена в список стран миграционного риска

Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины идентифицировать Россию как страну с высоким уровнем миграционного риска.
Об этом сегодня заявил премьер на очередном заседании правительства.
По словам Гройсмана, необходимо максимально обезопасить украинские границы в условиях введения военных действий на востоке Украины.
Вступает в силу указ украинского президента "Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдения ими правил пребывания на территории Украины".
Он предусматривает дополнительный контроль российских граждан на границах. В частности, выяснения у них причин приезда и срока пребывания на территории Украины.
Ранее Кабмин принял план организации выполнения указа президента Украины от 30 августа 2017 года № 256 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины".
Как сообщалось в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.