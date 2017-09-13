Рейдеры "отжали" более трех тыс гектаров земли, - Кубив

Об этом он заявил на очередном заседании правительства.

По его словам, только в этом году ГПУ зафиксировала не менее 44 дел и открыла столько же уголовных производств, однако таких захватов намного больше, особенно это касается областей.

Кубив уверен, что не стоит полагаться лишь на властей, а необходимо, чтобы общественность взаимодействовала с местным управлением, создавала штабы противодействия рейдерским захватам, работала с полицией.

Ранее украинская полиция провела массовый рейд по стране с целью обнаружения незаконных земельных захватов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", рейдерство в Украине в аграрном секторе приобрело массовый характер. Из-за этого страдают не только мелкие пользователи земли, но и средние агропроизводства.