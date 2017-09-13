Президентом Сингапура впервые стала женщина

В среду утром, 13 сентября, председатель избирательной комиссии Эн Уай Чун после, проверки всех представленных ее штабом документов, огласил результаты выборов. До этого она была спикером парламента.

Как сообщают местные СМИ, таким образом 63-летняя Якоб стала первой женщиной - президентом страны. При этом впервые за 47 лет президентам стала представитель малайской общины.

Напомним, власть президента в Сингапуре ограничено, а страной фактически руководит премьер-министр. Глава государства может воспользоваться правом вето при рассмотрении проекта бюджета, назначений в правительстве, просьб о помиловании осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов.

Правительственные решения оспариваются редко, а главная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании осужденных к смертной казни заключенных.

Как сообщал УРА-Информ, президент Сингапура Тони Тан 31 августа официально сложил свои полномочия после шестилетнего пребывания на высшем государственном посту.