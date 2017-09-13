Порошенко выступит на заседании ежегодной встречи YES

Конференция начнется выступлением президента Украины Петра Порошенко. Как сказано в сообщении пресс-службы YES, выступление президента будет посвящено роли Украины в мире.

Модерировать выступление Порошенко будет президент Совета по внешней политике Ричард Хаас, - отметили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко выступил на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии. Она состоялась в Киеве 16 сентября 2016 года.

В частности, украинский лидер выступил с программными заявлениями, которые касались российской аннексии Крыма, ситуации с оккупацией части Донбасса РФ и необходимости продления антиросийских санкций.