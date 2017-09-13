14:27 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст предложил законсервировать 13 тюрем

Украинский Минюст предлагает провести консервацию 13-ти тюрем.

Минюст предложил законсервировать 13 тюрем

Так, должны быть законсервированы 13-ть учреждений для исполнения наказаний, которые сейчас заполнены на 8-44%. Такое сообщение поступило от замминистра юстиции Н. Севостьяновой – на правительственном заседании.

Так, в целях экономии средств госбюджета было предложено законсервировать сразу 13-ть тюрем, которые сейчас плохо заполнены. Это с точки зрения отопления и траты других ресурсов – неэффективное использование средств. Если этот тюрьмы законсервируют, то экономия денег составит 70 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Британии заключенные устроили в тюрьме бунт.


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